A7 SERRAVALLE-GENOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DELLE CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI VIGNOLE BORBERA ARQUATA SCRIVIA
Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla A7 Serravalle-Genova, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Vignole Borbera Arquata Scrivia, verso Serravalle/Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 28, alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre.
Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne della suddetta stazione, in entrata verso Serravalle/Milano, nelle tre notti di mercoledì 29, giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, con orario 22:00-6:00, per lavori di manutenzione dello svincolo.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Serravalle Scrivia.