A7 MILANO-GENOVA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VIGNOLE E SERRAVALLE SCRIVIA IN DIREZIONE MILANO

Roma, 14 settembre 2026 – Alle ore 18:45 circa, sulla A7 Milano-Genova, è stato riaperto il tratto compreso tra Vignole e Serravalle Scrivia, in direzione Milano, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo, avvenuto all’altezza del km 84.8, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su una sola corsia verso Milano e in prossimità della precedente uscita di Vignole si registrano 9 km di coda verso Milano tra Isola del Cantone e Vignole.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Per le lunghe percorrenze ed ai mezzi pesanti in viaggio verso Milano, si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.