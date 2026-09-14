A7 MILANO-GENOVA: CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIGNOLE E SERRAVALLE SCRIVIA IN DIREZIONE MILANO

Roma, 14 settembre 2026 – Alle ore 14 circa, sulla A7 Milano-Genova, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vignole e Serravalle Scrivia, in direzione Milano, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 84.8, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico risulta bloccato e si registrano 3 km di coda

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Per gli utenti dei soli veicoli leggeri diretti a Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Vignole si consiglia di rientrare in autostrada a Tortona dopo avere percorso la SS35 dei Giovi.

Per le lunghe percorrenze ed ai mezzi pesanti in viaggio verso Milano, si consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.