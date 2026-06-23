A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A60 Tangenziale di Varese e sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A60 Tangenziale di Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno, sulla A8.
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:
-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno, sulla A8.