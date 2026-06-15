A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO BRUGHIERA OVEST
A60 TANGENZIALE DI VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. SC5 STRADA VARESE-GAZZADA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’AREA DI SERVIZIO BRUGHIERA OVEST
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A60 Tangenziale di Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 15 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 16 GIUGNO
Sulla A60 Tangenziale di Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da via del Gaggiolo, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno, sulla A8;
Sulla SC5 Strada Varese-Gazzada:
-sarà chiuso, per chi proviene da Buguggiate, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno, sulla A8.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 17 GIUGNO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata nel tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Castronno, verso Milano.