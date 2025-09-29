A58 TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A1. A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO, ENTRATA STAZIONE DI BASSO LODIGIANO E USCITA STAZIONE DI LODI

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 30 SETTEMBRE

Sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Agrate, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Vizzolo Predabissi, al km 29+100 della A58, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Lodi; in ulteriore alternativa, immettersi in A1 verso Milano, uscire a Melegnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Bologna.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 30 SETTEMBRE ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire a Casalpusterlengo o a Melegnano/Binasco.

Sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Agrate, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Vizzolo Predabissi, al km 29+100 della A58, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Lodi; in ulteriore alternativa, immettersi in A1 verso Milano, uscire a Melegnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Bologna.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 1 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 2 OTTOBRE

Sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Agrate, il ramo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Vizzolo Predabissi, al km 29+100 della A58, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A1 a Lodi; in ulteriore alternativa, immettersi in A1 verso Milano, uscire a Melegnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Bologna.





NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 2 E VENERDI’ 3 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 Via Emilia verso Casalpusterlengo e la SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna:

i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare a Piacenza sud;

i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto, in peso, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, non potranno utilizzare la stazione di Piacenza sud e dovranno pertanto rientrare in A1 a Casalpusterlengo.