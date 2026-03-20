A52 TANGENZIALE NORD: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE E CHIUSURA NOTTURNA TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE VERSO RHO
A52 TANGENZIALE NORD: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE E CHIUSURA NOTTURNA TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE VERSO RHO
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 marzo;
dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 marzo;
dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 marzo:
-chi percorre la A52 Tangenziale nord da Monza verso Rho, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate.
Dopo la deviazione obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo in direzione Rho;
-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave verso Bollate, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego in direzione Baranzate e rientrare sulla A52 allo svincolo di Baranzate, in direzione Rho.