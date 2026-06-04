A52 TANGENZIALE NORD: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI BARANZATE (R52), LA STAZIONE DI BARANZATE E L’IMMISSIONE A8

Roma, 4 giugno 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, è stata annullata la chiusura del ramo di immissione sulla Complanare di Baranzate (R52), che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 giugno.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta la stazione di Baranzate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Monza e aperto il Ramo di immissione che, dalla A52 con provenienza Monza, immette sulla A8, verso Varese.