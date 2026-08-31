A52 TANGENZIALE NORD E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-saranno chiusi gli svincoli di Baranzate e Mazzo di Rho, in entrata verso Monza e in uscita per chi proviene da Rho.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bollate Novate o di Pero.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.

In alternativa, immettersi in A52 verso Rho, uscire allo svincolo Fiera e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 2 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Varese, i Rami di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza e Rho.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Milano, seguire le indicazioni per A4/Torino, uscire dal nodo di Pero e immettersi in A52 Tangenziale nord, verso Rho o Monza;

per chi proviene da Varese, proseguire in A8 verso Milano, immettersi in A4, uscire a Cormano, percorrere la SP35 ed entrare in A52, verso Monza o Rho.

In ulteriore alternativa, entrare a Bollate/Novate o a Mazzo di Rho.

Sarà chiusa la Complanare di Baranzate, verso Rho.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata di Baranzate verso Rho e non sarà raggiungibile l’uscita, per chi proviene da Monza.

Contestualmente, saranno chiusi i Rami di allacciamento dalla A52/Monza verso la A8 Milano-Varese e dalla A8 verso l’R37, in direzione Rho.

In alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, per poi uscire e rientrare allo svincolo di Mazzo di Rho.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 3 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 4 SETTEMBRE

Sulla A8 Milano-Varese:

-saranno chiusi, per chi proviene da Varese, i Rami di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza e Rho.

In alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi in A4, uscire a Cormano, percorrere la SP35 ed entrare in A52, verso Monza o Rho.

In ulteriore alternativa, entrare in A52 a Bollate/Novate o a Mazzo di Rho.

Sulla A52 Tangenziale nord:

-saranno chiusi gli svincoli di Mazzo di Rho e di Bollate Novate, in entrata verso Rho.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate;

-sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Monza.

In alternativa si consiglia di uscire a Bollate Cormano o a Baranzate.