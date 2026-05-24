A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 24 maggio 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, chi percorre la A52 Tangenziale nord, da Monza verso Rho, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate, nei seguenti giorni e orari: -dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio;
-dalle 23:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio.
Dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo in direzione Rho.