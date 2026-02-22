A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 22 febbraio 2026 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle due notti di mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, con orario 22:00-5:00, chi percorre la A52 Tangenziale nord di Milano da Monza verso Rho, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate.
Dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Rho.