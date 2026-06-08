A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE. CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE VERSO RHO
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE. CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE VERSO RHO
Roma, 8 giugno 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 giugno, chi percorre la A52 Tangenziale nord da Monza verso Rho, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate.
Dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Rho;
-dalle 23:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere la viabilità ordinaria: via Piave verso Bollate, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego in direzione di Baranzate e rientrare in A52 verso Rho allo svincolo di Baranzate.