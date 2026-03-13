A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 13 marzo 2026 – Per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 marzo, chi percorre la A52 Tangenziale nord di Milano, da Monza verso Rho, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate.
Dopo la deviazione obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo in direzione Rho.