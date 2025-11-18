A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO BOLLATE NOVATE
Roma, 18 novembre 2025 – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 22:00 di venerdì 21 alle 5:00 di sabato 22 novembre, chi percorre la A52 Tangenziale nord Miano, da Monza verso Rho, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate.
Dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Rho.