A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA ALLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 13 febbraio 2026 – Per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 febbraio, chi percorre la A52 Tangenziale nord da Monza verso Rho, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Bollate Novate.
Dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario verso Rho.