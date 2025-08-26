A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DI BOLLATE NOVATE. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: REGOLARMENTE APERTA L’USCITA DI BOLLATE NOVATE. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE
Roma, 26 agosto 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano è stata annullata la chiusura dell’uscita di Bollate Novate, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 agosto.
Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A52, la chiusura del tratto Bollate Novate-Baranzate, verso Rho, dalle 22:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria Baranzate.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 a Baranzate.