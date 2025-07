A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: REGOLARMENTE APERTA L’IMMISSIONE SUL RACCORDO DI BARANZATE. CONFERMATA L’USCITA OBBLIGATORIA NOTTURNA SVINCOLO BOLLATE NOVATE

Roma, 3 luglio 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, è stata annullata la chiusura del ramo di immissione sul Raccordo di Baranzate, verso Rho, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 3, alle 5:00 di venerdì 4 luglio.

Rimane confermata, come da programma, l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, per chi percorre la A52 Tangenziale nord da Monza verso Rho, per lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 luglio.

Dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione di Rho.