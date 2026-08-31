A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO, R52 RACCORDO DI BARANZATE E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sul Raccordo di Baranzate (R52) e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 1 E MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese. Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla Complanare sud di Fiera della A8 Milano-Varese immette sulla A8, verso Milano.

In alternativa si consiglia:

verso Milano, entrare in A4 attraverso il nodo di Pero;

verso Varese, proseguire lungo la direttrice A52/Monza, uscire a Baranzate e percorrere la viabilità ordinaria fino a Lainate;

verso Chiasso, proseguire lungo la direttrice A52/Monza, uscire a Baranzate e percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Origgio.

Sul Raccordo di Baranzate (R52):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo la direttrice Rho, uscire allo svincolo Fiera merci sud-est di competenza della società Satap, seguire le indicazioni per Autostrada A4 e immettersi sulla Complanare di Pero, successivamente uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 4 ALLE 5:00 DI SABATO 5 SETTEMBRE

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese. Contestualmente sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla Complanare sud di Fiera della A8 Milano-Varese immette sulla A8, verso Milano.

In alternativa si consiglia:

verso Milano, entrare in A4 attraverso il nodo di Pero;

verso Varese, proseguire lungo la direttrice A52/Monza, uscire a Baranzate e percorrere la viabilità ordinaria fino a Lainate;

verso Chiasso, proseguire lungo la direttrice A52/Monza, uscire a Baranzate e percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Origgio.

Sul Raccordo di Baranzate (R52):

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di proseguire lungo la direttrice Rho, uscire allo svincolo Fiera merci sud-est di competenza della società Satap, seguire le indicazioni per Autostrada A4 e immettersi sulla Complanare di Pero, successivamente uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese.

In alterativa, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest e successivamente la A52 Tangenziale nord ed entrare in A4 attraverso il nodo di Pero.

In ulteriore alternativa, uscire in A4 a Milano Viale Certosa e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino.