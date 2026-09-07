A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO, R52 RACCORDO DI BARANZATE E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO, R52 RACCORDO DI BARANZATE E A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE
Roma, 7 settembre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sul Raccordo di Baranzate (R52) e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 23:00 DI MARTEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE E NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 10 E VENERDI’ 11 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
Sulla A52 Tangenziale nord:
-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.
In alternativa si consiglia:
verso Milano, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate e raggiungere Milano Centro tramite viabilità ordinaria;
verso Varese, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho e immettersi in A8 verso Varese.
Sul Raccordo di Baranzate (R52):
-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.
In alternativa proseguire sulla A52 verso Rho, uscire allo svincolo Fiera merci sud-est, seguire le indicazioni per A4, immettersi sulla Complanare di Pero e seguire le indicazioni per Milano Viale Certosa.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Cascina Merlata, per chi proviene da Varese.
In alternativa immettersi sulla A50 Tangenziale Ovest verso Bologna, uscire allo svincolo SS33 del Sempione, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire presso il nodo di Pero, entrare sulla Complanare di Pero e uscire a Cascina Merlata.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Milano, uscire a Milano Viale Certosa e rientrare sul Raccordo Viale Certosa verso Varese/Torino, immettersi in A4 verso Torino e poi sulla Complanare di Pero, per uscire poi a Cascina Merlata.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.