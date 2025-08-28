A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE
Roma, 28 agosto 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A52 Tangenziale nord di Milano è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, giovedì 28, alle 5:00 di venerdì 29 agosto.