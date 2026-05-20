A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO E R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO E R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 20 maggio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di sabato 23 alle 5:00 di domenica 24 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:
-sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho e Monza.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Rho: Baranzate;
verso Monza: Baranzate o Bollate Cormano;
-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho e Monza.
In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli:
verso Rho: Mazzo di Rho o Bollate Novate;
verso Monza: Bollate Novate.
Sul Raccordo Fiera Milano (R37):
-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza e verso Rho.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso Monza, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare allo svincolo di Baranzate, mentre i veicoli pesanti con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Mazzo di Rho, verso Rho, uscire allo svincolo A50/Pero/Milano e rientrare dallo stesso in direzione Monza, in considerazione della limitazione in altezza al sottopasso di via Montello;
in entrata verso Rho, entrare allo svincolo Fiera Milano est sud o immettersi in direzione Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.