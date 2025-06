A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO E R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 25 giugno 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 27 alle 5:00 di sabato 28 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso il ramo di immissione sulla Complanare di Baranzate.

In alternativa, proseguire sul Raccordo Fiera di Milano (R37) verso Rho, uscire allo svincolo FieraMilano est- sud, immettersi in A4 verso Venezia e poi sulla A8 Milano-Varese in direzione di Varese;

-sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Rho.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Bollate Novate, sulla stessa A52, o di Mazzo di Rho sul Raccordo Fiera Milano (R37).

Sul Raccordo Fiera Milano (R37):

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso A52/Monza.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate;

-sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Milano e Varese.

In alternativa, immettersi in A4 attraverso il nodo di Pero e seguire le indicazioni per A4 Torino-Trieste/A8 Milano-Varese.