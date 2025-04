A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE

Roma, 4 aprile 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di posa cavi, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Monza, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 7 alle 5:00 di martedì 8 aprile;

-dalle 21:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 aprile.

In alternativa, in considerazione della chiusura permanente dell’uscita di Baranzate, per chi proviene da Monza, per consentire l’ammodernamento delle barriere antirumore, si consiglia di uscire a Bollate Cormano, al km 15+950; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A52 Tangenziale nord e sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Monza, per poi uscire a Bollate Novate.