A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE USCITA BOLLATE NOVATE E TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE
Roma, 24 agosto 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria Baranzate, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 agosto, sarà chiusa l’uscita di Bollate Novate, per chi proviene da Rho.
In alternativa si consiglia di uscire a Baranzate o a Bollate Cormano;
-dalle 22:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 a Baranzate.