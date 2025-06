A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE ED ENTRATA SVINCOLO BOLLATE NOVATE

Roma, 6 giugno 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lundì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 a Baranzate;

-nelle quattro notti di martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’entrata di Bollate Novate, verso Rho.

In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate.