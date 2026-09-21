A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8, ENTRATA MAZZO DI RHO E USCITA BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8, ENTRATA MAZZO DI RHO E USCITA BOLLATE NOVATE
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.
In alternativa, proseguire in A52 verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho ed immettersi sulla A8 verso Milano o in direzione Varese;
-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza.
In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno percorrere la viabilità ordinaria ed entrare allo svincolo di Baranzate, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare a Mazzo di Rho in direzione Rho, uscire allo svincolo Fiera Milano merci sud-est/Cargo 2-3/P3-4 e rientrare sul Raccordo Fiera in direzione Monza, in considerazione della limitazione in altezza al sottopasso di via Montello;
-sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Rho.
In alternativa si consiglia di uscire a Baranzate o a Bollate Cormano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.