A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 VERSO BRESCIA/VENEZIA
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 VERSO BRESCIA/VENEZIA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 15 maggio 2026 – Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia/Venezia, nelle cinque notti di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 maggio, con orario 22:00-5:00.
In alternativa, in considerazione della contestuale chiusura sulla A52 Tangenziale nord, del tratto tra lo svincolo Sesto 1° Maggio-allacciamento A4, direzione Bologna, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Sesto 1° Maggio, percorrere la viabilità ordinaria: viale Valtellina, via Galilei, via Padre Pio, sottopasso dei Gracchi ed entrare in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, verso Brescia/Venezia.