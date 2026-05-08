A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 VERSO BRESCIA/VENEZIA Per lavori esterni alla rete Aspi
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A4 VERSO BRESCIA/VENEZIA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 8 maggio 2026 – Per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il Ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia/Venezia, nelle cinque notti di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 maggio, con orario 22:00-5:00.
In alternativa, in considerazione della contestuale chiusura sulla A52 Tangenziale nord, del tratto Monza Centro-allacciamento A4, direzione Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Monza Centro, percorrere la viabilità ordinaria: viale Valtellina, cavalcavia Vulcano in direzione Sesto San Giovanni, viale Italia, viale Marconi, viale delle Industrie, viale Stucchi, SP13 verso Agrate, SP121 in direzione Caponago ed entrare in A4 verso Brescia alla stazione di Agrate.