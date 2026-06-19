A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA BOLLATE NOVATE
Roma, 19 giugno 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa l’entrata di Bollate Novate, verso Rho, nei seguenti giorni e orari:
-nelle tre notti di lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, con orario 21:00-5:00;
-dalle 21:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 giugno.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Baranzate.