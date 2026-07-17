A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle quattro notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene dalla Tangenziale est di Milano (A51).

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Rho: Baranzate;

in uscita per chi proviene dalla Tangenziale est: Bollate/Cormano o Baranzate.