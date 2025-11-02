A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARANZATE-BOLLATE NOVATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 2 novembre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Baranzate”, sarà chiuso il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto Baranzate-Bollate Novate, verso Monza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baranzate, percorrere via Stella Rosa, via Falzarego, la Complanare C2, via Volturno, via Piave e rientrare in A52 allo svincolo di Bollate/Novate;

-dalle 22:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 novembre, sarà chiuso il tratto Bollate Novate-Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave verso Bollate, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego in direzione Baranzate e rientrare in A52 allo svincolo di Baranzate.