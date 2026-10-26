A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARANZATE-BOLLATE NOVATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate, verso Monza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baranzate, percorrere via Stella Rosa, via Falzarego, la Complanare C2, via Volturno, via Piave e rientrare in A52 allo svincolo di Bollate Novate;

-dalle 22:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 allo svincolo di Baranzate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.