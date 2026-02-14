A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BARANZATE-BOLLATE NOVATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto Baranzate-Bollate Novate, verso Monza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baranzate, percorrere la viabilità ordinaria: via Stella Rosa, via Falzarego, Complanare C2, via Volturno, via Piave e rientrare in A52 allo svincolo di Bollate Novate;

-dalle 23:00 di giovedì 19 alle 5:00 di martedì 20 febbraio, sarà chiuso il tratto Bollate Novate-Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere la viabilità ordinaria: via Piave verso Bollate, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego in direzione Baranzate e rientrare in A52 allo svincolo di Baranzate.