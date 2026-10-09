A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLLATE NOVATE-BOLLATE CORMANO VERSO MONZA
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLLATE NOVATE-BOLLATE CORMANO VERSO MONZA
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Bollate Cormano, verso Monza.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Bollate Novate, percorrere la viabilità ordinaria: via Piave verso Bollate, via IV Novembre, SP306, SP44 in direzione Cormano e rientrare in A52 verso Monza allo svincolo di Bollate Cormano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.