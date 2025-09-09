A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE
Roma, 9 settembre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria Baranzate, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 a Baranzate.