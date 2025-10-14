A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE VERSO RHO

Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere la viabilità ordinaria: via Piave verso Bollate, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego in direzione Baranzate e rientrare in A52 Tangenziale nord a Baranzate, per riprendere il proprio itinerario verso Rho.