A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE VERSO RHO

Roma, 6 maggio 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Cormano e Baranzate, verso Rho.

In alternativa, dopo l’uscita allo svincolo di Bollate Cormano, percorrere la viabilità ordinaria: SP44, SP306, via IV Novembre, via Piave, via Volturno, Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 a Baranzate.