A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BOLLATE NOVATE-BARANZATE VERSO RHO
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione galleria, dalle 23:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate/Novate, percorrere via Piave verso Bollate, via Volturno, la Complanare C2, via Falzarego verso Baranzate e rientrare in A52 Tangenziale nord allo svincolo di Baranzate, verso Rho.