A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARANZATE-BOLLATE NOVATE VERSO MONZA

Roma, 25 luglio 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria di Baranzate, dalle 21:00 di lunedì 28 alle 5:00 di martedì 29 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate, verso Monza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baranzate, percorrere via Falzarego, Complanare C2, via Volturno in direzione Bollate, via Piave verso Novate Milanese ed entrare in A52 Tangenziale Nord allo svincolo di Bollate Novate, in direzione di Monza.