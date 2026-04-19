A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARANZATE-BOLLATE NOVATE VERSO MONZA

Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria di Baranzate, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Baranzate e Bollate Novate, verso Monza.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Baranzate, percorrere via Stella Rosa, via Falzarego, la Complanare C2, via Volturno, via Piave e rientrare in A52 allo svincolo di Bollate Novate.