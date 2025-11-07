A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSO PER QUATTRO ORE IL RAMO DI ALLACCIAMENTO CON IL RACCORDO DI BARANZATE VERSO RHO
Roma, 7 novembre 2025 – sulla A52 Tangenziale Nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza, lunedì 10 novembre dalle 11:00 alle 15:00, sarà chiuso il ramo di allacciamento con il Raccordo di Baranzate per chi proviene dalla Tangenziale Est ed è diretto verso Rho.
In alternativa, per per gli utenti provenienti da Monza proseguire verso Rho, uscire dallo svincolo di Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso in direzione Monza per interconnettersi successivamente in A8 verso tutte le direttrici oppure proseguire
verso Monza ed uscire dallo svincolo di Baranzate.
