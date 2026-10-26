A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI DI BOLLATE NOVATE E MAZZO DI RHO
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA GLI SVINCOLI DI BOLLATE NOVATE E MAZZO DI RHO
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
-sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare lo svincolo di Baranzate o di Bollate Cormano;
-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata e in uscita.
In alternativa, utilizzare lo svincolo di Baranzate o Fiera Milano est-sud.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.