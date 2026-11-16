A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI BOLLATE NOVATE-BARANZATE E FIERA-BOLLATE NOVATE. A8 MILANO-VARESE: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI BOLLATE NOVATE-BARANZATE E FIERA-BOLLATE NOVATE. A8 MILANO-VARESE: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 NOVEMBRE
Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Bollate Novate e Baranzate, verso Rho.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bollate Novate, percorrere via Piave verso Bollate, la Complanare C2, via Falzarego e rientrare in A52 a Baranzate.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 6:00 DI SABATO 21 NOVEMBRE
Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e Bollate Novate, verso Monza.
In alternativa, uscire presso il nodo Fiera Milano, immettersi sulla A8 verso Milano, proseguire sulla A4 Milano-Brescia verso Brescia/Venezia, uscire allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda in direzione Meda ed entrare in A52 verso Monza.
Sulla A8 Milano-Varese:
-saranno chiusi, per chi proviene da Milano e da Varese, i Rami di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Milano, immettersi sulla A4 Milano-Brescia verso Brescia/Venezia, uscire allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda in direzione Meda ed entrare in A52 verso Monza;
per chi proviene da Varese, proseguire in A8 verso Milano, immettersi in A4 Milano-Brescia verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda in direzione Meda ed entrare in A52 verso Monza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.