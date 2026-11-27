A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SULLA A8. A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:
-saranno chiusi, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.
In alternativa, proseguire in A52 verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per poi immettersi in A8 verso Milano o in direzione Varese.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.
In alternativa, immettersi in A52 verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.