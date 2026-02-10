A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA STANOTTE PER DUE ORE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BARANZATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA STANOTTE PER DUE ORE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI BARANZATE
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 alle 23:00 di questa sera, martedì 10 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Baranzate, in entrata verso Monza.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Bollate Novate.