A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA STANOTTE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
Roma, 22 settembre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, martedì 22, alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Rho.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, percorrere via Risorgimento e il cavalcavia Buonarroti, fino a raggiungere il nodo A52 Tangenziale nord/A50 Tangenziale ovest/ SS33 del Sempione;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, entrare in A52 Tangenziale nord verso Monza, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo verso Rho, per proseguire poi sulla SS33 del Sempione e sulla A50 Tangenziale ovest, in considerazione della limitazione in peso sul cavalcavia Buonarroti, nel Comune di Rho.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.