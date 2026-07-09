A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI MAZZO DI RHO
Roma, 9 luglio 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione viadotto, dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in uscita per chi proviene da Monza.
In alternativa si consiglia di uscire a Baranzate o a Fiera Milano Accesso sud-ovest.