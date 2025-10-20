A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Monza.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bollate Cormano.