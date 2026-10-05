A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene da Monza.
In alternativa, si consiglia di uscire a Bollate Cormano o a Baranzate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.