A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BOLLATE NOVATE
Roma, 2 giugno 2026 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di venerdì 5 alle 5:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in uscita per chi proviene dalla Tangenziale Est di Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bollate Cormano oppure allo svincolo di Baranzate.